Rússia invade a Ucrânia: confira as principais análises Estadão sobre o 2º dia de invasão

O segundo dia de invasão da Ucrânia nesta sexta-feira, 25, culminou no cerco a Kiev por tropas russas e sanções de países do Ocidente à Rússia. Vladimir Putin subiu o tom contra Finlândia e Suécia, que planejam entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo analistas, o presidente russo não deve se contentar com uma possível conquista da capital ucraniana. Ainda, as ações militares dos Estados Unidos estão limitadas aos acordos da Otan.

No Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil foi um dos 11 países que votaram a favor da retirada de tropas russas da Ucrânia. A resolução redigida pelos Estados Unidos, contudo, foi barrada por um veto da Rússia.

Confira as análises publicadas pelo Estadão sobre os principais fatos do dia:

Analista do The Washington Post, Eugene Robinson, diz que o ataque de Putin “expressa mais que suas ilusões de grandeza”. “É também uma lição para o povo russo a respeito do que acontece com aqueles que insistem em buscar a democracia em estilo ocidental”, afirma.

Em “Rússia usou informação privilegiada sobre a Ucrânia para fazer ataque arrasador”, o jornalista do Estadão Roberto Godoy conta como foram os principais ataques russos e a tecnologia envolvida no poderio militar de Putin.

Dan Lamothe, do The Washington Post, detalhou como os EUA podem responder militarmente à crise na Ucrânia. Segundo o analista, os americanos reforçaram seu contingente militar próximo à Ucrânia, mas suas ações estão limitadas às obrigações do país com a Otan.

Análise do The Economist dá conta de afirmar que Putin não deve parar no leste da Ucrânia e muito menos em Kiev. A julgar por seus discursos, os analistas indicam que o presidente russo pode não invadir países da Otan, mas impulsionará uma guerra de informações que beira o conflito.