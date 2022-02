Rússia invade a Ucrânia: o essencial do 1º dia de invasão, em 6 tópicos

Falas duras de líderes do Ocidente, a falta de segurança e o medo marcaram o primeiro dia da invasão russa na Ucrânia, o maior ataque de um Estado contra o outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A operação militar no país foi iniciada na madrugada desta quinta-feira, 24, após autorização do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os ataques começaram nos enclaves separatistas do leste ucraniano, mas rapidamente avançaram até Kiev e culminaram na tomada da usina de Chernobyl pelas tropas russas.

A comunidade internacional se organiza para dar uma resposta rapidamente, por meio de sanções econômicas mais duras, mas ainda não se sabe quais serão os próximos passos a serem dados pela Rússia após os acontecimentos desta quinta-feira. Veja, logo abaixo, um resumo dos principais fatos do dia: