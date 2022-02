Rússia invade a Ucrânia: o essencial do 2º dia de invasão, em 6 tópicos

O cerco à Kiev, capital da Ucrânia, marcou o segundo dia de invasão do país nesta sexta-feira, 25, com a cidade em iminência de ser tomada pelas tropas russas. De um lado, os principais líderes do Ocidente discutem quais serão os próximos passos, o que envolve novas sanções - agora direcionadas ao alto escalão da Rússia -, e de outro, os cidadãos se amontoam em trens para a Polônia, na tentativa de fugir do conflito.

Nesse meio tempo, o governo de Vladimir Putin subiu o tom contra Finlândia e Suécia, que assim como a Ucrânia, também planejam entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). E assim como no dia anterior, o governo brasileiro ainda não se posicionou oficialmente sobre a invasão russa em solo ucraniano. Veja, logo abaixo, um resumo dos principais fatos do dia: