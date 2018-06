Rússia: Investigadores apontam erro de pilotos Os pilotos do Boeing 737 que caiu no domingo na Rússia, provocando a morte das 50 pessoas a bordo, cometeram um erro que fez com que o avião perdesse velocidade em baixa altitude, apontaram hoje os investigadores da tragédia aérea. Tal erro, segundo eles, fez com que o avião mergulhasse de bico em direção à pista do aeroporto de Kazan, 720 quilômetros a leste de Moscou, explodindo em uma bola de fogo.