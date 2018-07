Rússia lança nave de carga não tripulada

A nave não tripulada decolou às 8h11 (de Brasília), conforme estava programado. "Foi um lançamento perfeito", disse a porta-voz do controle da missão, Valery Lyndin, acrescentando que a nave atingiu com sucesso a órbita designada e chegará à estação internacional na quarta-feira. Segundo ela, uma missão tripulada deve ser lançada no dia 14 de novembro.

Em agosto, o lançamento de uma aeronave de carga russa fracassou, devido a uma falha de fabricação. O incidente gerou temores sobre o futuro da estação, porque a parte superior do foguete Soyuz que carregava a aeronave é similar ao usado para transportar os astronautas.

Segundo a agência espacial norte-americana (Nasa), a estação internacional - que há quase 11 anos é ocupada por astronautas - terá de ser esvaziada temporariamente se uma nova equipe não for enviada até meados de novembro. Após a Nasa encerrar seu programa de lançamentos, em julho, a aeronave russa é a única ligação com a estação. As informações são da Associated Press.