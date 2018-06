Rússia liberta mais 13 ativistas do Greenpeace O Judiciário russo libertou nesta sexta-feira mais 13 ativistas do Greenpeace detidos há mais de dois meses por causa de um protesto numa plataforma de exploração de petróleo no Ártico, o que significa que 29 dos 30 presos foram libertados ou aguardam a libertação até que a fiança seja paga.