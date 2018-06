Rússia liberta mais dois ativistas do Greenpeace A justiça russa concedeu liberdade sob fiança para mais duas das 30 pessoas que foram presas após um protesto no Oceano Ártico. O Greenpeace disse que o tribunal de São Petersburgo concordou em libertar Faiza Oulahsen, dos Países Baixos, e Alexandra Harris, do Reino Unido após pagamento de fiança de US$ 61,5 mil para cada uma.