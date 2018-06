Rússia liberta último ativista do Greenpeace ainda preso A justiça russa libertou nesta sexta-feira o último dos 30 detidos durante um protesto do grupo ambientalista Greenpeace em setembro. O australiano Colin Russell deixou a penitenciária de São Petersburgo um dia depois de a justiça ter estipulado fiança de 2 milhões de rublos, quantia equivalente a US$ 61.500.