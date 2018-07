Rússia: Mais de 10 mil pessoas protestam em Moscou

Os manifestantes caminham por uma avenida em Moscou fechada ao tráfego, disse o correspondente da Associated France Press. Uma autoridade political afirmou que o total de manifestantes pode estar em 15 mil pessoas e que o evento poderá reunir até 50 mil pessoas.

Os opositores alegam que a eleição, vencida pelo Partido Rússia Unida, do premiê Vladimir Putin e do presidente Dmitri Medvedev, foi fraudada. Apesar das denúncias de fraude, o partido, que antes dominava dois terços do Parlamento, perdeu 20% de seus assentos na última votação. Putin, que governou o país entre 2000 e 2008, disputará a presidência novamente em março do ano que vem.

A alegação de fraude eleitoral levou dezenas de milhares de pessoas às ruas em todo o país nos dias seguintes à eleição, na maior demonstração de descontentamento popular desde a turbulenta década de 1990. As informações são da Dow Jones.