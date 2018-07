Rússia mantém apoio à Síria Com o apoio das monarquias do Golfo Pérsico, os Estados Unidos e seus aliados europeus tentarão aprovar um plano para a transição de poder na Síria por meio do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, no entanto, ameaça usar seu poder de veto mais uma vez para impedir uma resolução contra o regime de Bashar Assad. Moscou defende que a ação armada da oposição a Assad também seja censurada.