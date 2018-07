Rússia manterá horário de verão no inverno Por decisão do presidente Dmitri Medvedev, a Rússia não atrasará em uma hora os relógios do país e permanecerá com o horário de verão o ano todo. Um dos motivos alegados pelo líder é que a mudança causa "estresse". Durante o próximo inverno, as manhãs russas permanecerão escuras por maior tempo, mas as tardes terão mais luz.