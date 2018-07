Rússia: Medvedev ordena revisão do caso Khodorkovsky

Khodorkovsky foi condenado por roubo e lavagem de dinheiro, num caso considerado pelo Ocidente como um teste ao estado de Direito da Rússia. O juiz moscovita Viktor Danilkin atendeu, em fevereiro, a uma solicitação dos promotores e ordenou que Khodorkovsky cumpra uma pena de 14 anos de prisão, incluindo sua condenação atual de oito anos e contando a partir do dia de sua prisão, em outubro de 2003. Dessa forma, ela teria de ficar preso até 2017.

Após o julgamento, Natalia Vasilyeva, uma assistente de Danilikin, declarou que o veredicto do juiz foi uma imposição do alto escalão da política russa. Khodorkovsky nega as acusações. Advogados do ex-magnata dizem que a sentença foi proferida sob pressão do primeiro-ministro Vladimir Putin. O pedido de revisão feito por Medvedev atende a uma demanda feita pela oposição, que lhe entregou uma lista de cidadãos considerados "presos políticos". As informações são da Dow Jones.