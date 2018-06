Rússia minimiza impacto de sanções em empresas

Em resposta à instabilidade no leste da Ucrânia com manifestações de ativistas pró-Moscou, os EUA impuseram a terceira rodada de sanções contra Moscou, tendo como alvo indivíduos e 17 empresas, incluindo três bancos. As sanções também restringem as exportações de tecnologia norte-americana que pode ser usada para fins de defesa.

Falando a jornalistas, Siluanov disse que acha que nenhuma empresas de tecnologia deve "sofrer" com essas sanções agora.

Entre os alvos das medidas punitivas estava Sergei Chemezov, executivo-chefe da Russia Technologies, produtora estatal de produtos industriais para os setores civis e de defesa. Quando perguntado sobre um possível impacto desta ação sobre a empresa, Siluanov disse que Chemezov "é um gestor contratado". Fonte: Dow Jones Newswires.