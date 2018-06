Rússia, na presidência do G-20, irá estimular economia A Rússia vê o crescimento econômico e a criação de empregos como prioridades de sua presidência no Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais industrializadas e as principais potências emergentes do mundo), afirmou neste sábado o presidente russo, Vladimir Putin. O país assumirá a presidência do G-20 no ano que vem.