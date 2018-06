Rússia não consegue colocar satélite em órbita

A fabricante do satélite, a Thales Alenia Space, a segunda maior empresa espacial da Europa, informou à imprensa que o lançamento do foguete, desde o Casaquistão, havia sido um sucesso. Cerca de cinco horas depois, foi emitido outro comunicado, dizendo que a primeira declaração foi "enviada antes do conhecimento da anomalia". Mais informações serão divulgadas em breve.

A Rússia tem um histórico de sucessivos problemas relacionados ao setor espacial. Desde 2010, a Roscosmo, a agência espacial do país, já registrou seis lançamentos mal sucedidos. Nos últimos dois anos, líderes do Kremlin prometeram melhorar a engenharia dos lançadores para fortalecer o setor espacial russo. As informações são da Dow Jones.