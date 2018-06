Rússia não deve usar o gás como ferramenta política

"Nossa mensagem foi clara: é do interesse de todos que a energia não seja utilizada como uma ferramenta política", afirmou Hansen.

Ontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu que o fornecimento de gás para a Ucrânia pode ser cortado a menos que Kiev pague suas dívidas, uma iniciativa que, segundo ele, pode colocar em risco as entregas de gás para a Europa. Em carta aos líderes europeus, Putin afirmou que a Ucrânia precisa imediatamente lidar com suas dívidas crescentes com a estatal de gás russa Gazprom ou arrisca a interrupção do fornecimento "total ou parcial".

Sabine Berger, porta-voz do chefe de Energia da UE, Guenther Oettinger, disse que, por enquanto, o fornecimento de gás à UE provenientes da Rússia é "normal e estável, e esperamos que todos os lados respeitem o seu compromisso". Fonte: Dow Jones Newswires.