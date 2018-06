Rússia não faz parte de conflito na Ucrânia, diz Kremlin Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Petro Poroshenko, discutiram medidas que levariam a um cessar-fogo duradouro no leste ucraniano, mas Putin não poderia ter fechado um acordo do gênero porque Moscou não faz parte do conflito, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícia oficial RIA-Novosti.