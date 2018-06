Rússia não tem intenção humanitária no leste da Ucrânia, dizem líderes

WASHINGTON - O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, concordaram ontem que o envio de tropas russas pela fronteira ucraniana não atende às razões humanitárias do comboio estacionado na fronteira do país.

Os dois líderes falaram neste sábado por telefone e a Casa Branca emitiu uma nota relatando a conversa. "Os dois líderes concordaram que o envio de colunas militares russas através da fronteira com a Ucrânia e o suprimento de armas avançadas para os separatistas pró-Rússia são incompatíveis com o desejo de melhorar a situação humanitária no leste do país", dizia o comunicado.

"Ambos os líderes reafirmaram o seu apoio a uma solução diplomática para a crise e convidaram a Rússia a iniciar negociações de boa fé." / REUTERS