Rússia não tem relações especiais com a Síria, diz Putin O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país não tem relações especiais com a Síria e se recusou a especular se o presidente Bashar Assad vai sobreviver à crise que enfrenta e manter-se no poder. As declarações do premiê foram dadas a executivos de notícias estrangeiras na noite de quinta-feira, às vésperas da eleição presidencial na Rússia, no próximo domingo.