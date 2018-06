Rússia nega participação em queda de caças da Ucrânia

Ontem, dois caças militares da Ucrânia foram abatidos quando sobrevoavam uma região controlada por rebeldes pró-Rússia, em um local não muito longe de onde o Boeing 777 da Malaysia Airlines caiu na semana passada. Representantes de Kiev disseram acreditar que os mísseis partiram do lado russo da fronteira.

Os rebeldes pró-Rússia assumiram a autoria do ataque aos caças militares. Eles disseram ter usado lança-foguetes de ombro, mas o Conselho da Defesa e a Segurança Nacional da Ucrânia afirmaram que os aviões voavam a uma altitude de 17.000 pés, muito acima da capacidade de alcance dessas armas.

"Na tentativa de iludir o público e desviar a atenção do desastre do Boeing 777 da Malaysia, as autoridades em Kiev inventaram uma fantasia", publicou a agência russa Interfax, citando um oficial que preferiu não ter o nome publicado. Fonte: Dow Jones Newswires.