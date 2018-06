Rússia nega que esteja suavizando posição sobre Síria

Lavrov se reuniu na semana passada com Brahimi e a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, em Dublin. Em seguida, Clinton disse que os EUA e a Rússia estavam comprometidos em tentar fazer com que os dois lados do conflito sírio conversassem sobre uma transição política. Clinton destacou que os EUA continuarão insistindo que a saída de Assad é uma parte crucial dessa transição. O ministro russo afirmou que, depois que ele concordou com uma proposta para que os diplomatas voltassem a conversar sobre a Síria, os norte-americanos começaram a sugerir que a Rússia estava suavizando sua posição. "Não aconteceu isso", disse Lavrov. "Nós não mudamos nossa posição."

O conflito na Síria começou com protestos pacíficos contra Assad em março de 2011 e escalou para uma guerra civil. Os EUA criticam a Rússia por proteger seu principal aliado no Oriente Médio, enquanto Moscou acusa Washington de encorajar os rebeldes e pedir uma mudança no regime sírio. As informações são da Associated Press.