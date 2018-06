Rússia paga última dívida soviética

MOSCOU - Mais de um quarto de século após o fim de União Soviética, a Rússia anunciou, nesta segunda-feira, 21, que quitou sua última dívida externa herdada desse período.

Em um comunicado, o Ministério de Finanças disse que o governo pagou US$ 125,2 milhões de dólares à Bósnia, referentes a um acordo de comércio da União Soviética com a também extinta Iugoslávia.

"Em 8 de agosto de 2017, a Federação Russa quitou sua dívida com a Bósnia-Herzegovina", disse o ministério no comunicado. "A Bósnia-Herzegovina era o último credor estrangeiro da antiga URSS com quem ainda havia débitos pendentes".

A Rússia e a Bósnia assinaram um acordo para acertar a dívida em 21 de março, em Moscou. O acerto começou a valer em 20 de julho.

A Rússia assumiu todas as dívidas estrangeiras da União Soviética após seu desmantelamento, em 26 de dezembro de 1991.

A dívida era estimada em cerca de US$ 70 bilhões, a maioria deles acumulada durante os últimos seis anos do regime soviético.

Em 1998, a Rússia foi forçada a uma moratória por não cumprir o pagamento da dívida, após a retração da sua economia nos primeiros anos pós-URSS.

Mas, em 2006, estimulada por uma alta dos preços de petróleo e gás, a Rússia adiantou mais de US$ 20 bilhões para 17 países credores do grupo do Clube de Paris.

O presidente Vladimir Putin deu grande ênfase à manutenção das finanças públicas, apesar do impacto das sanções ocidentais à Ucrânia e uma nova queda nos preços do petróleo e da gasolina. / AFP