Rússia pede comedimento na questão das Coreias

"Esperamos que todas as partes tenham máxima responsabilidade e comedimento e que ninguém cruze a linha que não tenha mais volta", afirmou Grigory Logvinov, autoridade do Ministério das Relações Exteriores russo, à agência de notícias Interfax.

O líder norte-coreano Kim Jong-un colocou suas unidades de mísseis de prontidão na sexta-feira para atacar bases militares norte-americanas no Sul e no Oceano Pacífico, depois de dois bombardeiros com capacidade nuclear dos EUA terem sido destacados para a região.

"Esperamos que todos entendam que a recorrência da guerra na península é definitivamente inaceitável", disse Logvinov à agência RIA.

Quando perguntado por repórteres se Pyongyang tem o mesmo entendimento, Logvinov disse: "Claro. Estávamos em contato com os norte-coreanos".

Autoridades norte-americanas disseram que dois bombardeiros B-2 fizeram um sobrevoo de reconhecimento com o objetivo de proteger os aliados Coreia do Sul e Japão e levar Pyongyang de volta à mesa de negociações.

"Pelo menos nesse ponto, vemos que as declarações (de Washington) são comedidas. A posição americana é um pouco tranquilizante", disse Logvinov.

A Rússia alertou na sexta-feira que o aumento das atividades militares estava caindo em um "ciclo vicioso" que poderia sair do controle.

