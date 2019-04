Rússia pede moderação a todas as partes no conflito da Líbia

MOSCOU - O Kremlin fez nesta segunda-feira, 8, um apelo a todas as partes para que ajam com moderação no conflito na Líbia para evitar um "derramamento de sangue". Pelo menos 32 pessoas morreram desde o início da ofensiva do marechal Khalifa Haftar contra a capital do país.

"A Rússia usa todos os recursos a seu dispor para pedir a todas as partes que se abstenham de qualquer ação que possa levar a um derramamento de sangue e a mortos entre a população civil", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A Rússia afirmou na sexta-feira que não apoia militarmente as tropas do marechal Khalifa Haftar, o homem forte do leste da Líbia, que foi recebido em Moscou em 2017 pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov.

No domingo, no entanto, Moscou bloqueou uma declaração do Conselho de Segurança da ONU que pedia às forças do marechal Haftar para conter seu avanço para Trípoli.

Segundo fontes diplomáticas, a delegação russa queria que declaração formal do Conselho de Segurança pedisse o cessar-fogo de todas as forças armadas da Líbia, e não apenas as do marechal Haftar.

A Rússia está em contato com todos as partes, disse o vice-ministro das Relações Exteriores encarregado da África e do Oriente Médio.

Estou "em contato telefônico com todos: com o Ocidente, com o Oriente, com o Sul e com a Líbia", disse Mikhail Bogdanov. "Convocamos todo mundo para uma solução política dos problemas que surgiram", acrescentou. / AFP