Rússia pede que ONU avalie outros locais na Síria

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, disse nesta quinta-feira que a equipe da organização vai completar sua inspeção na sexta-feira e deixar a Síria no sábado. Mas o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, Alexander Lukashevich, disse em um comunicado que a equipe da ONU deveria inspecionar outros três locais, incluindo um subúrbio de Aleppo, onde o governo sírio alega que rebeldes utilizaram gás venenoso.

O presidente dos EUA, Barack Obama, já afirmou que está claro que o regime sírio está por trás do ataque com armas químicas aos subúrbios de Damasco em 21 de agosto, que matou centenas de pessoas. Não se sabe ainda se as forças ocidentais vão esperar pela avaliação dos especialistas da ONU antes de um possível ataque militar à Síria. Fonte: Associated Press.