Rússia: Pesquisas indicam bom desempenho de opositor Duas pesquisas de boca-de-urna projetam um desempenho melhor do que o esperado do líder oposicionista Alexei Navalny na eleição para prefeito realizada hoje em Moscou. Ao mesmo tempo, porém, os institutos FOM e VTsIOM mostram o candidato do Kremlin, Sergei Sobyanin, com mais de 50% dos votos.