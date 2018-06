Rússia pode enviar armas a rebeldes, diz Pentágono

Armamentos de alto calibre estão sendo transportados da Rússia para Ucrânia e podem cruzar a fronteira a qualquer momento, afirmou o porta-voz do Pentágono, coronel Steve Warren. Segundo o oficial, as armas podem ser entregues aos separatistas pró-Rússia que dominam regiões do leste ucraniano.

Autoridades dos Estados Unidos já aviam alertado nesta semana que tinham evidências de que a Rússia estava enviando armamentos para os rebeldes. Warren também afirmou que a Rússia continua a atirar contra alvos militares ucranianos a partir do seu território.

Segundo o porta-voz, as evidências mostram "uma inquestionável escalada do ponto de vista militar". Os EUA também informaram que a Ucrânia reage aos ataques vindos da Rússia e que mortes de civis foram registradas no conflito. O número de soldados russos próximos à fronteira tem crescido e já chega a cerca de 12 mil.

Na Casa Branca, o secretário de Imprensa Josh Earnest disse que a escalada do conflito levou os EUA a discutir novas restrições a serem impostas à Rússia. Fonte: Associated Press.