Rússia pode ser vista como rival, diz autoridade da Otan O vice-secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Alexander Vershbow, disse que a anexação da Crimeia por Moscou e as ações desestabilizadoras russas no leste da Ucrânia têm obrigado a aliança, liderada pelos Estados Unidos, a começar a tratar a Rússia como um inimigo, mais do que um parceiro.