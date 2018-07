Rússia posicionará mísseis S-400 em base aérea na Síria

MOSCOU - A Rússia posicionará sistemas de mísseis antiaéreos S-400 na base aérea síria de Jmeimim, a 30 km da fronteira com a Turquia, onde tem posicionados os aviões que participam da missão antiterrorista na Síria, anunciou nesta quarta-feira, 25, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu.

"Enviaremos à base Jmeimim um sistema de mísseis antiaéreos S-400", disse Shoigu em reunião do Estado maior.

O S-400, complexo de defesa antiaérea de última geração, garante a derrubada de alvos aéreos a uma distância de até 250 km e de mísseis balísticos não estratégicos a 60 km. Ele é capaz de derrubar simultaneamente 36 alvos, e pode apontar para 72.

O Estado-Maior russo anunciou na terça-feira que seus caças acompanharão, a partir de agora, os aviões russos nas missões de bombardeio no território sírio após dois F-16 turcos derrubarem um Su-24 russo na fronteira da Turquia com a Síria.

Além disso, o encouraçado Moskva, embarcação símbolo da frota russa do Mar Negro, navegará no litoral de Latakia para apoiar com suas baterias antiaéreas Fort, similares aos S-400, as missões do grupo aéreo russo que atua na Síria.

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou ontem a Turquia de ser "cúmplice do terrorismo" e advertiu que a derrubada do Su-24 "terá graves consequências para as relações russo-turcas".

A Turquia insistiu que o avião de guerra russo violou seu espaço aéreo e que os pilotos ignoraram as advertências que foram dadas. /EFE