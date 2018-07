Rússia prende suspeito por morte de jornalista em 2006 Rustam Makhmudov, o homem apontado como suspeito pela morte da jornalista russa Anna Politkovskaya, foi preso, informou hoje o advogado da família dele. Um porta-voz do Comitê Investigativo da Rússia, Vladimir Markin, confirmou a prisão. Politkovskaya foi morta a tiros em 2006, e a investigação do crime foi alvo de muitas críticas no exterior.