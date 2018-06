Rússia prepara ocupação da Crimeia, dizem EUA

"As forças russas agora tem o controle operacional completo da península da Crimeia, mais de 6,000 mil homens foram transportados por via aérea ou naval, com equipamento considerável", disse o funcionário em uma coletiva de imprensa. "Não há dúvida de que eles estão em uma posição de ocupação na Crimeia, que estão voando em reforço, e estão se instalando."

Os EUA condenaram as movimentações de tropas russas e autoridades disseram que os russos terão um custo político e econômico por sua intervenção militar na Ucrânia.

As autoridades norte-americanas também disseram neste domingo que o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, viajará para Kiev nesta terça-feira (4) em uma demonstração de apoio ao novo governo ucraniano.

Fonte: Dow Jones Newswires.