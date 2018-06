Rússia promete ajudar Ucrânia a superar crise

Os comentários, feitos em comunicado oficial, vieram dois dias depois de diplomatas da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia fecharem um acordo para a implementação de ações destinadas a encerrar os conflitos no leste ucraniano, como o desarmamento de grupos militantes e a desocupação de prédios públicos tomados por insurgentes pró-Moscou.

Os termos do acordo logo geraram polêmica após grupos armados simpáticos à Rússia declararem que não vão abandonar postos policiais e outras instalações públicas no leste da Ucrânia, a menos que o governo interino do país renuncie.

No comunicado de hoje, o ministério russo não especificou como pretende auxiliar Kiev. Moscou nega alegações de que teria agentes próprios direcionando ou incentivando movimentos separatistas no leste ucraniano.

Ocidente

Em entrevista à TV estatal, o presidente russo, Vladimir Putin, disse não ver obstáculos para o progresso das relações de Moscou com o Ocidente, que pioraram em meio à crise na Ucrânia.

Ao ser perguntado se prevê avanço nas relações com o Ocidente até o fim do ano, Putin respondeu que "isso não depende apenas" dos russos, mas também de "nossos parceiros", de acordo com a agência de notícias Itar-Tass.

"Eu acredito que não há nada que impeça a normalização (das relações) e a cooperação normal", disse Putin. Fonte: Associated Press.