Rússia: Provas dos EUA contra Síria são insuficientes

De acordo com Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, as evidências norte-americanas apresentadas na tentativa de incriminar o governo sírio não são fortes o bastante. "Elas estão bem longe de serem convincentes", comentou.

Os comentários de Peskov foram feitos numa conversa com jornalistas às margens da reunião de cúpula do Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais industrializadas e as principais potências emergentes do mundo) em Strelna, nos arredores de São Petersburgo. Fonte: Associated Press.