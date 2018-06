Rússia: Putin aprova lei que permite proibir atividades de ONGs estrangeiras

A Anistia Internacional e Human Rights Watch condenaram a medida como uma "repressão draconiana em curso, que está espremendo a vida para fora da sociedade civil." A lei é parte de uma campanha do Kremlin para sufocar a dissidência que se intensificou após o início do seu terceiro mandato em 2012. As suspeitas russas sobre as intenções ocidentais foram ainda mais agravada por causa de tensões com o conflito na Ucrânia.

A nova lei permite que os promotores declarem uma organização indesejável se ela "representar uma ameaça para os fundamentos constitucionais, para a capacidade de defesa do país ou para a segurança do governo possa ser reconhecida como indesejável". Fonte: Associated Press.