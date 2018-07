Rússia quer instalar bases navais em Cuba e no Vietnã

Atualmente, a única base naval russa fora da região da antiga União Soviética está localizada no porto de Tartus, na Síria. Ainda nesta sexta-feira, reúnem-se para discutir o assunto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente do Vietnã, Truong Tan Sang.

Com as relações entre a Rússia e o Ocidente passando por um novo período de tensões neste início do terceiro mandato presidencial de Putin, Moscou parece disposto a reviver alianças do tempo da União Soviética. Em 2001, Putin fechou a base vietnamita construída em 1979, uma medida para melhorar os laços com os Estados Unidos. Mas as relações diplomáticas deterioraram-se desde então. Durante sua campanha eleitoral, Putin acusou os EUA de encorajarem os protestos contra seus 12 anos de governo e prometeu fortalecer as Forças Armadas do país. As informações são da Dow Jones e Associated Press.