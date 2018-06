Rússia quer uma federação na Ucrânia

A Rússia quer a federalização da Ucrânia como saída para a crise política do país. A proposta foi feita na noite de ontem, em Paris, pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ao secretário de Estado americano, John Kerry, que após a reunião anunciou não ter havido avanço diplomático para uma ação "ilegal e ilegítima" da Rússia. Ele se referia à anexação da Península da Crimeia por Moscou.

O encontro de Kerry e Lavrov - acertado na sexta-feira em um telefonema de uma hora entre Barack Obama e Vladimir Putin - começou às 18h30, na sede do Ministério das Relações Exteriores da França. De acordo com a proposta de federalização feita pelo governo de Putin, Kiev concederia autonomia a suas maiores regiões, que se tornariam repúblicas. O país se converteria, então, em uma federação - a exemplo do que acontece com a Rússia.

A solução não agrada o governo interino ucraniano, temeroso de que o Kremlin estimule movimentos independentistas de regiões em que a maioria é de russos étnicos, como Donetsk, Kharkiv ou Odessa. Foi o que aconteceu com a Crimeia, até então única república autônoma da Ucrânia.

"Não vemos outro caminho a seguir além da federalização do Estado ucraniano", argumentou Lavrov. E seguiu ironizando: "Talvez alguém mais bem informado possa encontrar uma fórmula mágica para um Estado unido, quando Oeste, Leste e Sul celebram festas diferentes, honram heróis diferentes, têm economias completamente diferentes, pensam de forma diferente e suas culturas gravitam em torno de culturas europeias diferentes".

Para Washington, a solução seria menos radical: a descentralização do governo de Kiev, com aumento da autonomia das regiões, mas sem a divisão do país em repúblicas, nem sua federalização.

Lavrov negou mais uma vez que as tropas que estão próximas à fronteira com a Ucrânia estejam se preparando para invadir o território do país e afirmou que o Exército russo está no local fazendo apenas exercícios militares. "Não temos absolutamente nenhuma intenção ou interesse de cruzar as fronteiras da Ucrânia", disse o ministro russo.

Agenda. Além do encontro entre Kerry e Lavrov, o secretário de Estado americano se reuniu ontem com o ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius. O ministro russo deve se encontrar hoje com o colega francês para tratar do mesmo assunto. Os três devem fazer declarações no fim da manhã sobre os resultados das reuniões. / COM AP