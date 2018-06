Rússia reclama de ilegalidade no leste da Ucrânia O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou suposta ilegalidade por parte de ativistas de extrema-direita no leste da Ucrânia. O comunicado, que também diz que a Ucrânia está impedindo cidadãos russos de entrar no país, foi divulgado em um momento em que forças russas avançaram pela Península da Crimeia, na Ucrânia, onde foi convocado um referendo para domingo se a população aprova a separação da Ucrânia e integração à Rússia.