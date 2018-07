Rússia reclama de postura de estrangeiros contra Assad O porta-voz da Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Lukashevich, afirmou nesta quinta-feira que qualquer ajuda estrangeira contra o regime do presidente sírio, Bashar Assad, configura uma "grave violação" dos princípios básicos do direito internacional. Ele acrescentou que a recusa da oposição em manter negociações com Assad "reforçaria as posições dos extremistas".