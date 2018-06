Rússia recua tropas na fronteira com a Ucrânia

As fontes disseram que ainda há sete batalhões, equivalente a duas mil tropas. No entanto, até então os EUA estimavam em até 40 mil russos alinhados ao longo da fronteira com o leste ucraniano, onde forças de segurança do governo têm entrado em choque com separatistas pró-Rússia.

O Secretário de Defesa, Chuck Hagel, reconheceu que milhares de tropas recuaram, mas lembrou que ainda há milhares de russos imóveis na fronteira. "Eles não estão onde precisam estar e não estarão até que todas as tropas que posicionaram ao longo da fronteira há dois meses tenham ido embora", disse a repórteres que o acompanharam em uma viagem.

O Secretário de Defesa ainda não conversou com seu colega na Rússia sobre o assunto. Fonte: Associated Press.