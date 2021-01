Rússia registra 24.150 novas infecções e 504 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

MOSCOU - A Rússia registrou 24.150 novas infecções nas últimas 24 horas de covid-19 e 504 mortes pela doença, informaram as autoridades de saúde do país. Do total de novos positivos, 10,8% (2.613) não apresentaram manifestações clínicas, enquanto o número de pacientes com alta em um dia foi de 19.847.

Em Moscou, o principal foco da pandemia na Rússia, ocorreram 3.851 casos diários e 77 mortes causadas por covid-19. O governo russo descartou a imposição de confinamentos e acredita que a campanha de vacinação com a Sputnik V, iniciada em meados de dezembro, reverterá a tendência e estabilizará a situação epidêmica no país nos primeiros meses deste ano.

Até agora, na Rússia, mais de 800 mil cidadãos foram vacinados contra a covid-19, de acordo com os últimos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde russo.

O país atualmente acumula 3.236.787 positivos e 58.506 mortes por coronavírus, de acordo com o comitê de combate à propagação da pandemia. Ao mesmo tempo, de acordo com a vice-primeira-ministra Tatiana Gólikova, as mortes por covid-19 na Rússia chegam a quase 71 mil. /EFE