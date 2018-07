Rússia rejeita apelo dos EUA para pressionar Síria

O ministro das relações exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse a jornalistas, depois de se encontrar com Hillary, que Moscou se opõe à aplicação de sanções contra o governo de Assad. Além também daquelas já impostas ao Irã, por causa de seu programa nuclear, pois as penalidades a esses países ameaçam os interesses comerciais russos.

"Nossos parceiros americanos têm uma tendência de ameaçar, aumentar a pressão e adotar ainda mais sanções contra Síria e Irã. A Rússia é fundamentalmente contra isso, uma vez que para resolver problemas você tem que se envolver com os países com os quais tem questões e não isolá-los", disse Lavrov. A secretária assinou na sexta-feira um acordo com Lavrov que irá melhorar a cooperação científica entre EUA e Rússia na Antártica.