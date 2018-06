Rússia rejeita projeto americano de resolução sobre a Síria

"Não podemos concordar com o projeto como está apresentado neste momento. O texto da resolução não é equilibrado", avaliou Gennady Gatilov, vice-ministro das Relações Exteriores russo, à agência "Interfax".

Gatilov acrescentou: "o principal problema é a falta de uma exigência simultânea as partes envolvidas (em conflito na Síria) para que deem passos práticos para a cessação da violência".

O diplomata russo rejeitou a possibilidade de Moscou dar sinal verde ao projeto em 12 de março na reunião ministerial no Conselho de Segurança como propuseram países ocidentais.

"Não consideramos oportuno vincular a adoção do texto com qualquer classe de prazo. O fator tempo não é o mais importante para nós. O importante é conseguir um texto realista, sem vincos e encaminhado a uma regra sólida", apontou.

O projeto americano, que foi abordado nesta semana a portas fechadas pelos membros permanentes do Conselho de Segurança, chama às autoridades de Damasco a suspender as medidas de força contra os manifestantes e a entrada de ajuda humanitária.

Além disso, pede ao Governo sírio recuar o armamento pesado das cidades e colocar em liberdade os detidos durante a repressão que não tenham cometido delitos.

Precisamente, a Rússia e a China insistiram nos últimos dias na importância que o regime sírio de Bashar al Assad autorize a entrada de assistência humanitária no país.

O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, vencedor das recentes eleições presidenciais, garantiu nesta semana que a Rússia não mudará sua postura com relação ao conflito quando ele retornar ao Kremlin a partir de maio, e não prevê também conceder asilo a Assad.

Em um de seus recentes artigos eleitorais, Putin afirmou que a Rússia nunca permitirá a adoção no Conselho de Segurança de uma resolução que abra caminho para intervenção militar na Síria.

"O veto não é um capricho", disse Putin, quem garantiu que a política de intervenção humanitária ocidental é uma desculpa para exportar "a democracia das bombas".

Putin ressaltou que não se deve permitir a repetição na Síria do roteiro líbio e advertiu contra a tentação ocidental de criar uma coalizão aliada em caso de não obter o sinal verde da ONU para uma operação militar no país árabe.

Rússia, para quem Síria é seu último aliado no Oriente Médio, rejeitou no Conselho de Segurança todas as resoluções de possível intervenção estrangeira e exigem a renúncia de Assad.