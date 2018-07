Rússia relembra invasão nazista com discrição

A Operação Barba Ruiva iniciou-se nas primeiras horas de 22 de junho de 1941. Cidades como Kiev e Rostov ficaram meses sob a ocupação nazista. Para a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas, o dia marca o verdadeiro início da 2ª Guerra. A data, contudo, é menos importante do que o 9 de abril, quando a rendição alemã é celebrada.

Na Rússia e em outras ex-repúblicas soviéticas, as manifestações deste ano se limitaram a concentrações de cidadãos com velas acesas. O presidente russo, Dmitri Medvedev, colocou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido.