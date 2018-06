Rússia respeitará novo governo da Ucrânia, diz ministro

De acordo com pesquisas, o empresário pró-ocidental Petro Poroshenko conseguiu mais de 50% dos votos e venceu no 1º turno.

"Estamos prontos para dialogar com o governo ucraniano, para falar com Petro Poroshenko", afirmou Lavrov. Os resultados oficiais devem ser divulgados na tarde desta segunda-feira.

Desde fevereiro, a Rússia vem chamando de ilegítimo o governo provisório da Ucrânia, que assumiu o cargo após a saída do presidente deposto Viktor Yanukovychi.

As declarações de Lavrov sinalizam que a Rússia está disposta a colaborar com o governo ucraniano. Além de reforçar que os laços entre os governos dos dois países nunca foram rompidos, o ministro disse que a Rússia não precisa de intermediários para negociar com a Ucrânia. Para ele, o governo ucraniano deve realizar negociações com as regiões do leste do país, onde os separatistas pró-Rússia pedem para se tornarem independentes da Ucrânia.

Em comunicado, Yanukovychi também afirmou que apoia a decisão dos eleitores ucranianos, informou a agência de notícias Interfax. Fonte: Dow Jones Newswires.