Rússia restringe venda de cerveja na madrugada A Rússia proibiu a venda de cerveja entre as 23 horas e as 8 horas, em uma medida que, segundo o governo, pretende ajudar a combater o alcoolismo. Pelas novas regras, a classificação da cerveja no país foi alterada de "alimento" para "bebida alcoólica".