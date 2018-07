Rússia revê para 100 número de mortos em naufrágio O número de mortos no naufrágio ocorrido domingo no rio Volga, na Rússia, foi revisto para 100 hoje, enquanto as famílias seguiam enterrando entes queridos e as equipes buscavam 29 pessoas ainda desaparecidas. No total, estima-se que a capacidade do Bulgária, um navio de dois andares, era de 108 passageiros, porém as autoridades dizem que a embarcação transportava mais pessoas que o permitido.