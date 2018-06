Rússia saúda decisão do Parlamento britânico sobre Síria A Rússia saudou a decisão do Parlamento do Reino Unido em rejeitar uma ação militar contra o regime do presidente sírio, Bashar Assad. Segundo Yury Ushakov, o principal assessor de política externa de Vladimir Putin, o voto dos legisladores britânicos mostrou uma crescente compreensão do público sobre os perigos de um ataque.