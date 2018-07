Rússia se opõe à Otan sobre plano de escudo antimíssil A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Rússia voltaram a divergir hoje em relação ao plano da aliança militar de construir um sistema de defesa antimísseis, mas o secretário-geral da aliança atlântica, Anders Fogh Rasmussen, disse estar otimista sobre um acordo entre as duas partes antes do próximo encontro em maio.