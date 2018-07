Rússia se opõe a sanções da ONU contra Síria A Rússia disse que vai se opor a uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), apoiada por países ocidentais, contra a Síria. Rússia e Reino Unido circularam textos divergentes para uma resolução do Conselho de Segurança que trata do futuro da força de observação de 300 observadores da ONU na Síria, cujo mandato termina em 20 de julho, e sobre a crescente violência durante o longo conflito no país.