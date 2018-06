Rússia se recusa a mudar posição sobre Síria A Rússia manteve sua posição de não intervir na Síria hoje, quando os líderes do G-8 tentaram fazer uma declaração conjunta para colocar maior pressão sobre o regime do presidente Bashar al-Assad, informou a AFP. "Não é possível mudar o regime por meio da força", disse o enviado do Kremlin à África, Mikhail Margelov, acrescentando que os líderes dos oito países industrializados reunidos em Camp David, nos Estados Unidos, ainda precisam chegar a um acordo sobre a Síria em sua declaração final da reunião.